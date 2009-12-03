Доработать сайт на Drupal

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки290 просмотров
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Есть сайт почти доделаный сайт

система управления контентом Drupal

как сами можете увидеть есть недоделки

-поиск

-коменты

-и еще пару мелочей которые для человека знающего свое дело займут пару минут

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Нужен пунктуальный человек, чтоб делал то что говорил! а не завтраками кормил.

Drupal
14 лет назад
kolek13
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
maverick_den
Ден 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
63 отзыва(-6)
14 лет назад
$70
3 дня
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