Доработать сайт на Drupal

Есть сайт почти доделаный сайт

система управления контентом Drupal

как сами можете увидеть есть недоделки

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-коменты

-и еще пару мелочей которые для человека знающего свое дело займут пару минут

Полный список в приложении.

Ваши цены и сроки.

Обращаю внимание на сроки!

Нужен пунктуальный человек, чтоб делал то что говорил! а не завтраками кормил.