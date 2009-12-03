Доработать сайт на Drupal

Нужен исходник www.incimutlu.com/ 1) вместо 9 альбомов(furniture......interior) нужно 3 (мебельная коллекция, галантерейная коллекция, автомобильная коллекция) - в мебельной, галантерейной коллекции: 26-30 фоток и до 20 внутренних окон(точно еще не определились) - в автомобильной коллекции:26-30 фоток 1 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт почти доделаный сайт
система управления контентом Drupal
как сами можете увидеть есть недоделки
-поиск
-коменты
-и еще пару мелочей которые для человека знающего свое дело займут пару минут
Полный список в приложении.
Ваши цены и сроки.
Обращаю внимание на сроки!
Нужен пунктуальный человек, чтоб делал то что говорил! а не завтраками кормил.
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