Разработка проекта

Здравствуйте, многоуважаемые фрилансеры.

Есть проект следующего содержания:

Система управления заказами копи-центра

Пользователи:

Заказчики (известная группа лиц)

Исполнитель

Администратор

Администратор может:

- Управлять пользователями

- добавлять

- удалять

- блокировать вход

- Управлять заданиями

Основной элемент системы - ЗАДАНИЕ в виде обычного файла, который заказчик загружает на сервер и дополнительно указывает параметры послепечатной обработки.

Вход в систему: логин, пароль,

Свойства заказчика:

фамилия, имя

Контактный телефон

Е-почта

Доступные проекты (добавить, удалить)

Свойства задания:

Кто его разместил

Описание задания

По какому проекту (список доступных)

Тип печати (цвет, черно-белая)

Односторонняя\двусторонняя

Кол-во страниц на листе

Кол-во страниц всего

Кол-во копий

- разобрать по копиям

Послепечатная обработка:

Степлер

- с левого края (2 скобы)

- с левого края (3 скобы)

- левый верхний угол

- верхний край (2 скобы)

Дырокол

- стандартные отверстия левый край

Добавить в скоросшиватель

Статус задания (ожидает, печать, послепечатная обработка, готов, ожидает доставки, отменен, выполнен)

Новый скоросшиватель:

Название

Нужно подписать

Цвет

толщина

Интерфейс заказчика

Мои данные

Мои задания

Задания моих проектов

Новое задание

Выход

Интерфейс исполнителя

Список заданий, управление статусами

Отчеты по заданиям

Интересуют сроки и стоимость. Для вас будет большим плюсом если: 1)есть возможность перечисления по безналу 2)есть портфолио 3)есть отзывы.

Жду ваших предложений либо здесь, либо другими удобными для вас способами.

С уважением, Анна.