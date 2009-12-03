Разработка проекта

Здравствуйте. Необходимо натянуть дизайн для интернет-магазина спорттоваров на базе osCommerce STS.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, многоуважаемые фрилансеры.
Есть проект следующего содержания:
Система управления заказами копи-центра
Пользователи:
Заказчики (известная группа лиц)
Исполнитель
Администратор
Администратор может:
- Управлять пользователями
- добавлять
- удалять
- блокировать вход
- Управлять заданиями
Основной элемент системы - ЗАДАНИЕ в виде обычного файла, который заказчик загружает на сервер и дополнительно указывает параметры послепечатной обработки.
Вход в систему: логин, пароль,
Свойства заказчика:
фамилия, имя
Контактный телефон
Е-почта
Доступные проекты (добавить, удалить)
Свойства задания:
Кто его разместил
Описание задания
По какому проекту (список доступных)
Тип печати (цвет, черно-белая)
Односторонняя\двусторонняя
Кол-во страниц на листе
Кол-во страниц всего
Кол-во копий
- разобрать по копиям
Послепечатная обработка:
Степлер
- с левого края (2 скобы)
- с левого края (3 скобы)
- левый верхний угол
- верхний край (2 скобы)
Дырокол
- стандартные отверстия левый край
Добавить в скоросшиватель
Статус задания (ожидает, печать, послепечатная обработка, готов, ожидает доставки, отменен, выполнен)
Новый скоросшиватель:
Название
Нужно подписать
Цвет
толщина
Интерфейс заказчика
Мои данные
Мои задания
Задания моих проектов
Новое задание
Выход
Интерфейс исполнителя
Список заданий, управление статусами
Отчеты по заданиям
Интересуют сроки и стоимость. Для вас будет большим плюсом если: 1)есть возможность перечисления по безналу 2)есть портфолио 3)есть отзывы.
Жду ваших предложений либо здесь, либо другими удобными для вас способами.
С уважением, Анна.
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