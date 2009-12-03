Система on-line бронирования номеров

$500
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок264 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо написать функционал онлайн-бронирования номеров для сайта гостиницы. Самого сайта еще нету - определяемся с платформой, исходя из удобства реализации бронирования, т.к. это основной функционал.

Оплата бронирования кредитной картой и банковским переводом.

Пример реализации - https://hotel-yalta.com

либо еще пример - https://secure.netbookerng.com/hotel/premierhotels/hoteloreanda/yalta/ua/hseoptx_UZ/hseoid_5619507.html&langauge=en-EN , но предпочтительнее первый вариант.

Пожалуйста, указывайте платформу (CMS, фреймверк и какой именно), цену на этой платформе и сроки. Если можете написать на разных платформах, но за разную цену - пишите, указывая цену за конкретную реализацию.

Дизайн и остальной функционал сайта разрабатывать не нужно - только скрипт онлайн-бронирования. Просто этот скрипт первичен, и исходя из него будем делать все остальное.

14 лет назад
AlekZZ
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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