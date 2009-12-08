Комплексная система мониторинга наличия товара

Доброе утро всем. Нужен человек который знает движок webasyst shop script. Не обходимо сделать не сколько правок. Главное что нужно сделать: Сейчас есть стандартная форма заказа у асиста. ее надо переделать вот так: Обязательные пункты _Как обращаться (ФИО) объеденить все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сразу оговорюсь, что проект серьёзный и нужны существенные знания ООП.
Нужен комплексный подход и очень детальная проработка - проект не на день и не на два, хотя сроки поджимают - нужно реализовать систему как можно быстрее. При этом бюджет не слишком большой. С предложениями дороже 500 долларов можно не обращаться.
Итак, есть интернет-магазин, построенный на WebAsyst Shop-Script.
Количество товаров и категорий очень велико. Некоторые позиции регулярно "мигают" - появляются/исчезают на складе.
Мониторинг наличия товара на складе можно осуществлять через сторонний ресурс - http://www.citilink.ru/
Там каждому товару присвоен артикул, соответствующий артикулу в нашем WebAsyst Shop-Script.
Задача 01 - запускается скрипт/программа, который парсит все товары на ситилинк.ру на их наличие/отсутствие и синхронизирует это дело с нашим Shop-Script.
При появлении новых товаров - выдаёт их списком администратору, чтобы тот добавил их Shop-Script.
Категоризация на ресурсах разная, поэтому навигация осуществляется только по артикулам.
Задача 02 - также необходимо производить мониторинг колебаний цен на отдельные товары.
Т.е. если вчера цена одного товара была Х рублей, а сегодня она изменилась более, чем на 5%, то выдаётся извещение администатору, чтобы он отредактировал цену на этот товар в Shop-Script.
Проект возможно не до конца продуман и требует доработки.
От исполнителя требуется полный комплекс услуг - от разработки самого скрипта/программы, до установки оного на vds и настройки до корректной работы.
Новичкам просьба не соваться. Проект действительно сложный.
По любым предложениям просьба обращаться либо в ICQ 976176, либо непосрественно в предложения к этому проекту.
Заранее всем спасибо.
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