Здравствуйте. Нужен специалист для создания панельки добавление для релизов на трекер (ресурс работает на движке "TBDev" \bit-torrent kiev ua). Прикрепляю фото как должно быть
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе утро всем.
Нужен человек который знает движок webasyst shop script. Не обходимо сделать не сколько правок.
Главное что нужно сделать:
Сейчас есть стандартная форма заказа у асиста. ее надо переделать вот так:
Обязательные пункты
_Как обращаться (ФИО) объеденить все поля с именем фаимилие и отчеством в 1 поле.
_Телефон
Рекомендуемые
_E-Mail
_Адрес доставки
Подписаться на новости – скрыть вообще
убрать капчу (если есть возможность включать / отключать, вроде такое можно где отключить в админке).
На странице подтверждения добавить в текст арею текст поумолчанию, при клике мыши он пропадает
И если есть такая возможность сделать форму заказа не в три шага а в один, т.е все на одном листе
более ясно могу при переписки объяснить.
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