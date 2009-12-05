Доброе утро всем.

Нужен человек который знает движок webasyst shop script. Не обходимо сделать не сколько правок.

Главное что нужно сделать:

Сейчас есть стандартная форма заказа у асиста. ее надо переделать вот так:

Обязательные пункты

_Как обращаться (ФИО) объеденить все поля с именем фаимилие и отчеством в 1 поле.

_Телефон

Рекомендуемые

_E-Mail

_Адрес доставки

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убрать капчу (если есть возможность включать / отключать, вроде такое можно где отключить в админке).

На странице подтверждения добавить в текст арею текст поумолчанию, при клике мыши он пропадает

И если есть такая возможность сделать форму заказа не в три шага а в один, т.е все на одном листе

более ясно могу при переписки объяснить.