При клике переход на определенную страницу.

День добрый! нужно поправить работу парсера. С недавнего времени стал выдавать странные результаты, точнее не странные - а наполовину пустые.. Ощущение. что просто нужно поменять регул. выражение... вот пример неверного результата обработки.. http://loadmp3free.com/index.php?x=0&y=0&q=%ED%E8%EA%EE%EB%E0%E5%E2 в списке ответов выдает тире.. при этом если ...