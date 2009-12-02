Кросспостинг материалов сайта в блог-сервисы

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки120 просмотров
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Есть новостной сайт. нужно автоматически публиковать анонсы новых материалов в собственные сообщества этого сайта на популярных сервисах: ЖЖ, Liveinternet, Blog.ru, Ya.ru, twitter.com, Subsrbibe.ru, Content.Mail.ru.

Покажу примеры таких экспортов.

Как я понимаю, подобная трансляция материалов делается через RSS (то есть сначала надо еще настроить RSS на сайте).

Если вас заинтересовал данный проект, то оставьте, пожалуйста, ваши контакты и информацию о себе.

Приветствуются примеры реализации схожей задачи или озвучивание ориентирочной стоимости работ.

14 лет назад
dow_nevsky
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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