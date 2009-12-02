Кросспостинг материалов сайта в блог-сервисы

Задача плагина: автоматически взять заголовок и exerpt каждой новой статьи и опубликовать в новостях группы варианты: 1. полноценный плагин, с админкой в WP. запускается при сабмите нового поста в WP либо кроном через определённый интервал времени. 2. десктопный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть новостной сайт. нужно автоматически публиковать анонсы новых материалов в собственные сообщества этого сайта на популярных сервисах: ЖЖ, Liveinternet, Blog.ru, Ya.ru, twitter.com, Subsrbibe.ru, Content.Mail.ru.
Покажу примеры таких экспортов.
Как я понимаю, подобная трансляция материалов делается через RSS (то есть сначала надо еще настроить RSS на сайте).
Если вас заинтересовал данный проект, то оставьте, пожалуйста, ваши контакты и информацию о себе.
Приветствуются примеры реализации схожей задачи или озвучивание ориентирочной стоимости работ.
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