Разработка сайта с готовым дизайном

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок222 просмотра
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Для разработки сайта, представляющего собой каталог гостиниц и их фильтрации по заданным критериям, а также размещением на карте, требуется талантливый опытный программист.Необходимые знания и умения:

PHP, СУБД, HTML-верстка, Photoshop, JavaScript (программирование отдельных элементов сайта), умение грамотно и структурировано писать код, работать с чужим кодом, чувство композиции, умение работать качественно, реализовывать грамотные и удобные интерфесы, умение планировать.

Проект необходимо выполнить в сжатые сроки.

В качестве исходного материала имеется сверстанный сайт с частичной функциональностью. Возможно, потребуется переделать от части до полностью (дизайн не переделывать).

Возможна по-проектная оплата, также рассматриваются варианты работы на некоторый период времени (личная договоренность).

14 лет назад
Web-stream
Александр 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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