Разработка сайта с готовым дизайном

Для разработки сайта, представляющего собой каталог гостиниц и их фильтрации по заданным критериям, а также размещением на карте, требуется талантливый опытный программист.Необходимые знания и умения:

PHP, СУБД, HTML-верстка, Photoshop, JavaScript (программирование отдельных элементов сайта), умение грамотно и структурировано писать код, работать с чужим кодом, чувство композиции, умение работать качественно, реализовывать грамотные и удобные интерфесы, умение планировать.

Проект необходимо выполнить в сжатые сроки.

В качестве исходного материала имеется сверстанный сайт с частичной функциональностью. Возможно, потребуется переделать от части до полностью (дизайн не переделывать).

Возможна по-проектная оплата, также рассматриваются варианты работы на некоторый период времени (личная договоренность).