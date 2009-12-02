Flash приложение вконтакте

Требуется исправить ошибку в скрипте дле.Работы на 5-10 мин для знающего человека с меня отзыв и символическая оплата в размере 5$
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На примере флэш-приложения вконтакте «Коктейль другу», необходимо создать аналогичное приложение под проектным названием «Суши другу». В котором пользователи могут покупать за голоса блюда, а затем подарить своим друзьям.
Назовите ориентировочную стоимость и сроки реализации данного проекта.
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