Веб-программа + программа ПК

Необходимо сверстать макет сайта для cms Drupal из макета .psd. Писать свои предложения только здесь. Цену не загибать. :-)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Веб-форма:
вот тут печать через сайт (каждая печать - новая сессия) - http://www.seikofoto.ru/inetprint
ПК программа:
программа которая редактирует файлы на пк и отправляет на сайт в новую ссесию http://seikofoto.ru/files/File/SeikoUploader.exe
В веб-форме :
начинается новая сессия, загружаются и редактируются фотки, указывается размер, атрибуты, кол-во, и оправляются потом куда-нибудь на почту с указанием номера заказа, а человеку выдается номер и возможность распечатать бланк заказа.
Обязательно - такая же система редактирования фотографии - посмотрите ее !!!
В пк программе:
посмотрите как она работает полностью. она выбирает картинки и редктирует их размер если они сильно большие - то создает для печати 10х15 их уменьшенные копии и отправляет их на сайт создавая там новую ссесию.
Т.Е. нужно создать и веб-программу и пк-программу интегрированную таким же образом с сайтом.
ВАЖНО:
- Дизайн создавать не нужно
- Сам сайт создавать не нужно.
Укажите свою цену и сроки если делать все 1 в 1.
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