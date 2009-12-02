Веб-программа + программа ПК

Веб-форма:

вот тут печать через сайт (каждая печать - новая сессия) - http://www.seikofoto.ru/inetprint

ПК программа:

программа которая редактирует файлы на пк и отправляет на сайт в новую ссесию http://seikofoto.ru/files/File/SeikoUploader.exe

В веб-форме :

начинается новая сессия, загружаются и редактируются фотки, указывается размер, атрибуты, кол-во, и оправляются потом куда-нибудь на почту с указанием номера заказа, а человеку выдается номер и возможность распечатать бланк заказа.

Обязательно - такая же система редактирования фотографии - посмотрите ее !!!

В пк программе:

посмотрите как она работает полностью. она выбирает картинки и редктирует их размер если они сильно большие - то создает для печати 10х15 их уменьшенные копии и отправляет их на сайт создавая там новую ссесию.

Т.Е. нужно создать и веб-программу и пк-программу интегрированную таким же образом с сайтом.

ВАЖНО:

- Дизайн создавать не нужно

- Сам сайт создавать не нужно.

Укажите свою цену и сроки если делать все 1 в 1.