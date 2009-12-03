Сделать и внедрить эффект на сайт

Надо сделать эффект при переходе по страницам Virtuemarta такой же почти как на datsogallery (вот здесь http://rg-reklama.ru/component/option,com_datsogallery/Itemid,171/func,viewcategory/catid,49/ если щелкнуть на картинку то пока она открывается, появляется эффект затемнения и крутится гифка посередине ) когда открывается большая фотография.

То есть: Человек заходит на сайт, нажимает на "каталог", он грузится, а в это время экран затемнен, крутится гифка, под ней надпись "Загрузка каталога", и так при всех переходах по виртмарту.

Требования к исполнителю:

Не писать в асю.

Писать стоимость и сроки.

Иметь отзывы и быть не менее года на веблансе.