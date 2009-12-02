Исправить баг в WordPress + E-commerce

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Имеется WordPress с установленным плагином интернет магазина E-commerce 3.7.5 .
Этот плагин не понимает русские названия продуктов в URL. Причем в названиях категорий, если создать категорию с русским названием, и если установлен плагин rus-to-lat, то все отображается как надо, то есть site.ru/shop/kategoriya/ . Но это не распространяется на продукты, и ссылка с продуктом выглядит следующий образом: site.ru/shop/kategoriya/dhcdhunfndhdhndh-dhyndhdhnfdhn/ . Необходимо переделать функцию так, чтобы ссылки с продуктами тоже выглядели красиво: site.ru/shop/kategoriya/testoviy-produkt/.
НО, есть ещё одна очень важная деталь: я не могу использовать на своем блоге плагин rus-to-lat, так как он делает недоступными все записи с русскими названиями, их нужно переделывать вручную, но у меня их 644, и переделывать я их не буду, так как все это уже давно проиндексировано, у людей могут быть ссылки на записи, на форумах могут быть ссылки на отдельные записи с русскими названиями и все это пропадет.
Так что при решении задачи, следует обойтись без использования этого плагина, либо с использованием какой то его части, или функции, которая никак не затрагивала бы записи в основном блоге, например урезать плагин до функции sanitize_title_with_translit и использовать её при решении задачи.
ссылки для скачивания:
http://ru.wordpress.org/wordpress-2.8.6-ru_RU.zip
http://downloads.wordpress.org/plugin/wp-e-commerce.3.7.5.zip
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