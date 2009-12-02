Флеш дизайн для интерфейса платежного терминала

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок307 просмотров
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Существует HTML версия. Необходима разработка удобного яркого, интерактивного флэш-дизайна для клиентской части платежного терминала. Обязательна возможность добавление кнопок, баннеров с помощью системы управления.

Конечная стоимость работы зависит от качества и сроков выполнения.

14 лет назад
matua
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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