Создание виртуального учебного центра

Нужен простенький парсер текста со всех страниц сайта, желательно программу, а не скрипт. Сайт мой! Требования: Чтобы заголовок складывал в первый файл: 1.тхт, а текст во второй файл: 2.тхт. Первая строка файла 1.тхт содержит заголовок первой спарсенной страницы. Первая строка ...