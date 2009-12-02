Доработка Drupal сайта

Здраствуйте уважаемые фрилансеры. И так начну. Время на выполнение работы 30дней Нужно сделать скрипт flesh онлайн казино. По типу: http://demo1.casino.openrise.ru/ Нужны скрипты всех видов оплаты webmoney,яндекс и т.д Хотим в нашем будующем казино видеть слоты: Gaminator "9 штук":(Желательно еще установочный ехе файл ...
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Сайт на CMS Drupal.
1. Добавить возможность выбора города по Умолчанию. 2 города - термины таксономии. Тот город, который выбран, выбирается в терминах таксономии при создании материала. У модератора не из этого города нет возможности редактировать материалы, не с этого города.
2. В модуле hierarchical select изменить раскрывающийся список на автозаполняемый (#autocomplete)
3. Засунуть форму выбора терминов hierarchical select и пару своих полей в cck группу на странице
4. С помощью модуля Ubercart Custom Price добавить возможность выбора цены из таблицы. Либо как вариант сделать это Ubercart атрибутами.
5. И еще: какой-то скрипт на сайте тормозит ie6. Модуль вычислил, его предыдущие версии работали нормально
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