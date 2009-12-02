Доработка Drupal сайта

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт на CMS Drupal.

1. Добавить возможность выбора города по Умолчанию. 2 города - термины таксономии. Тот город, который выбран, выбирается в терминах таксономии при создании материала. У модератора не из этого города нет возможности редактировать материалы, не с этого города.

2. В модуле hierarchical select изменить раскрывающийся список на автозаполняемый (#autocomplete)

3. Засунуть форму выбора терминов hierarchical select и пару своих полей в cck группу на странице

4. С помощью модуля Ubercart Custom Price добавить возможность выбора цены из таблицы. Либо как вариант сделать это Ubercart атрибутами.

5. И еще: какой-то скрипт на сайте тормозит ie6. Модуль вычислил, его предыдущие версии работали нормально

Drupal
14 лет назад
umls
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
quality_site
Николай 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$100
14 дней
  • Похожие заказы

  • Срочно нужно разработать флеш скрипт онлайн казино

    $7000

    Здраствуйте уважаемые фрилансеры. И так начну. Время на выполнение работы 30дней Нужно сделать скрипт flesh онлайн казино. По типу: http://demo1.casino.openrise.ru/ Нужны скрипты всех видов оплаты webmoney,яндекс и т.д Хотим в нашем будующем казино видеть слоты: Gaminator "9 штук":(Желательно еще установочный ехе файл ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интерактивная новогодняя открытка

    Создать интеракстивную новогоднюю открытку для нашей компании. Идея: 1) Пользователь заходит на сайт и имеет возможность залить свою фотографию или выбрать из нескольких предстваленых 2) Написать поздравление или отредактировать уже существуюющее 3) сделать предпросмотр анимации 4) послать это друзьям на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Покер - сервер/клиент Texas Hold'em

    $100

    Нужно разработать серверную и клиентскую систему для игры в покер (русский язык) особенность будет в том что можно арендовать столы на сутки без снятия % за раздачу рук 2а типа столов турнир и просто игра 1х1 6 и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер текста

    Нужен простенький парсер текста со всех страниц сайта, желательно программу, а не скрипт. Сайт мой! Требования: Чтобы заголовок складывал в первый файл: 1.тхт, а текст во второй файл: 2.тхт. Первая строка файла 1.тхт содержит заголовок первой спарсенной страницы. Первая строка ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Помощь с макросами в движке DLE

    Необходимо подправить скрипт DLE так, чтобы была возможность воспроизводить рекламные макросы в теле новости. Попроще: Если сейчас при добавлении новости вставить в ее тело допустим стандартный {banner_header}, то он и будет отображаться текстом как "{banner_header}", а ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Установить фреймворк zforms

    Добрый день! Для работающего сайта требуется установить фреймворк для веб-форм на 2 страницы. Требуется исполнитель с опытом работы в данном вопросе, а так же отличное знание css и кроссбраузерности. Цену и сроки указывайте в проекте.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Всплывающий баннер

    Нужно создать банер всплывающий при загрузке сайт а с прозрачным фоном..Сам дизайн банера есть, нужно добавить отблеск и сделать кнопку "закрыть " крестик ну и сказать что и куда вписать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад