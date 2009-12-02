Доработка Drupal сайта

Сайт на CMS Drupal.

1. Добавить возможность выбора города по Умолчанию. 2 города - термины таксономии. Тот город, который выбран, выбирается в терминах таксономии при создании материала. У модератора не из этого города нет возможности редактировать материалы, не с этого города.

2. В модуле hierarchical select изменить раскрывающийся список на автозаполняемый (#autocomplete)

3. Засунуть форму выбора терминов hierarchical select и пару своих полей в cck группу на странице

4. С помощью модуля Ubercart Custom Price добавить возможность выбора цены из таблицы. Либо как вариант сделать это Ubercart атрибутами.

5. И еще: какой-то скрипт на сайте тормозит ie6. Модуль вычислил, его предыдущие версии работали нормально