Всплывающий баннер

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки159 просмотров
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Нужно создать банер всплывающий при загрузке сайт а с прозрачным фоном..Сам дизайн банера есть, нужно добавить отблеск и сделать кнопку "закрыть " крестик ну и сказать что и куда вписать чтобы разместить на сайте.... пример банера вот здесь www.svadbaspb.ru нужно сегодня ...

14 лет назад
sjoy
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад