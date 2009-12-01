Всплывающий баннер

Нужно создать банер всплывающий при загрузке сайт а с прозрачным фоном..Сам дизайн банера есть, нужно добавить отблеск и сделать кнопку "закрыть " крестик ну и сказать что и куда вписать чтобы разместить на сайте.... пример банера вот здесь www.svadbaspb.ru нужно сегодня ...