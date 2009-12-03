Парсинг источника >> WebAsyst Shop Script

Нужно сделать шаблон для VamShop. Быстро и хорошо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно спарсить каталог товаров с определенного источника. Максимально точно, плюс изображения (изображения на выходе должны иметь отличные от оригинала названия, по наименованию товара).
Далее "перегнать" в формат БД WebAsyst Shop Script.
Источник не яндекс маркет и не распространенный движек какого либо интернет-магазина.
Вероятно придется писать с ноля.
Нужен не сам скрипт, а именно готовая БД для WebAsyst.
Без предоплаты. Оплата после демонстрации готовой работы на в_а_ш_е_м хостинге/сайте!
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