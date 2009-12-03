Парсинг источника >> WebAsyst Shop Script

Нужно спарсить каталог товаров с определенного источника. Максимально точно, плюс изображения (изображения на выходе должны иметь отличные от оригинала названия, по наименованию товара).

Далее "перегнать" в формат БД WebAsyst Shop Script.

Источник не яндекс маркет и не распространенный движек какого либо интернет-магазина.

Вероятно придется писать с ноля.

Нужен не сам скрипт, а именно готовая БД для WebAsyst.

Без предоплаты. Оплата после демонстрации готовой работы на в_а_ш_е_м хостинге/сайте!