Парсинг источника >> WebAsyst Shop Script

$50
Веб-программированиеЗавершен8 заявок246 просмотров
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Нужно спарсить каталог товаров с определенного источника. Максимально точно, плюс изображения (изображения на выходе должны иметь отличные от оригинала названия, по наименованию товара).

Далее "перегнать" в формат БД WebAsyst Shop Script.

Источник не яндекс маркет и не распространенный движек какого либо интернет-магазина.

Вероятно придется писать с ноля.

Нужен не сам скрипт, а именно готовая БД для WebAsyst.

Без предоплаты. Оплата после демонстрации готовой работы на в_а_ш_е_м хостинге/сайте!

14 лет назад
Za-k
Иван 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 отзывов
Выбранный исполнитель
denisenko_viktor
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Замечательно! Все сделано по ТЗ в короткие сроки. Сотрудничеством полностью доволен. Буду обращаться еще! Спасибо.
Отличный заказчик. Чётко и понято изложил задание и вовремя произвёл оплату.