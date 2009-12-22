Доработать форму заказа для Joomla 1.5

Нужно сделать шаблон для VamShop. Быстро и хорошо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать форму заказа добавив строку выбора эскизов.
Алгоритм работы:
Добавляется строка и рядом с ней кнопка "Выбрать эскиз". При нажатии на кнопку выбора открывалось заданое popup окно, в котором отображались бы эскизы для ДАННОГО типа продукции (тип продукции выбирается ранее). После выбора, данные эскиза (наименование, номер) добавляются в строку и popup окно закрывается.
Сайт постороен на CMS Joomla 1.5
Возможно доработать данный компонет или предложить другое решение.
Срок - 1 день
Оплата по факту в WMR
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