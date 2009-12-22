Доработать форму заказа для Joomla 1.5

Здравствуйте, уважаемые специалисты! Я ищу порядочного web-программиста для длительного сотрудничества. Дело в том, что у меня периодически возникают задачи такого плана, и нужен человек, который мог бы оперативно их решать по адекватной цене. Каждый раз искать ...