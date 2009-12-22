Доработать форму заказа для Joomla 1.5

$45
Веб-программированиеЗавершен5 заявок376 просмотров
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Необходимо доработать форму заказа добавив строку выбора эскизов.

Алгоритм работы:

Добавляется строка и рядом с ней кнопка "Выбрать эскиз". При нажатии на кнопку выбора открывалось заданое popup окно, в котором отображались бы эскизы для ДАННОГО типа продукции (тип продукции выбирается ранее). После выбора, данные эскиза (наименование, номер) добавляются в строку и popup окно закрывается.

Сайт постороен на CMS Joomla 1.5

Возможно доработать данный компонет или предложить другое решение.

Срок - 1 день

Оплата по факту в WMR

Joomla
14 лет назад
rdshxt75
Рэдрик 
38 летЧерногория
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
indikkk
Илья 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Сделано как раз то, что и требовалось. Реокмендую.
ТЗ было чотким и ясным. Требования были только по существу. Оплата была произведена так, как и договаривались.