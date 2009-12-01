Создание маленького баннера.

Имеем: интернет-магазин на oscommerce по адресу www.ampshop.ru На главной странице есть вытянутое баннеро-место. Нужно: Баннерокрутилка, которая будет использоваться только для внутренних нужд, т.е. переходы будут только по страницам нашего магазина. Никакая статистика переходов не нужна. Нужен только ...