Создание маленького баннера.

Имеем: интернет-магазин на oscommerce по адресу www.ampshop.ru На главной странице есть вытянутое баннеро-место. Нужно: Баннерокрутилка, которая будет использоваться только для внутренних нужд, т.е. переходы будут только по страницам нашего магазина. Никакая статистика переходов не нужна. Нужен только ...
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Необходимо создать маленький анимированный банер размером 150*150 пикселей..
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