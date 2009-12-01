Создание маленького баннера.

$5
Веб-программированиеЗакрыт15 заявок230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать маленький анимированный банер размером 150*150 пикселей..

14 лет назад
igor_spdk
Игорь 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Внутренняя баннерокрутилка лайт-версии

    $30

    Имеем: интернет-магазин на oscommerce по адресу www.ampshop.ru На главной странице есть вытянутое баннеро-место. Нужно: Баннерокрутилка, которая будет использоваться только для внутренних нужд, т.е. переходы будут только по страницам нашего магазина. Никакая статистика переходов не нужна. Нужен только ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • DLE Модуль спортивной статистики

    Нужен модуль для вывода футбольной статистики. Модуль должен включать в себя: - полная турнирная таблица (Место, Команда, В, П, Н, Гз+, Гп-,О) - блок турнирной таблицы на главной (Место, Команда, Очки) - полная таблица результатов по турам - блок таблицы ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать интернет магазин

    Нужно сделать программную часть интернет-магазина. ТЗ во вложении, читайте внимательно нужно сделать ВСЁ что написано. Также нужен будет дизайн саита и наполнения, рассмотрю варианты работы под ключ. ТЗ по дизаину высылаю отдельно

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна открытка к новому году

    Сюжет открытки такой как здесь приблизительно( только сразу с фиксированными лицами наших сотрудников) Меняем ельфов на дедов морозов и снегурочек и добавляем поздравление с новым годом и лого компании, а так же фон связанный с кровлями. ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Импорт данных из Excel в VirtueMart (Joomla 1.5)

    Нужно создать компонент импортирующий из Excel в VirtueMart товары. Особенности: 1. В таблице Excel есть поле которое будет отвечать за категорию товара. 2. Замена старых версий товара новыми. 2. Все товары должны в последствии нормально редактироваться через админу. 3. (ВАЖНО) ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • MultiShop

    Требуется усеченное подобие MultiShopa. А именно: Централизованное ведение складских остатков в главном магазине. Почитать о MultiShope можно здесь http://vamshop.ru/multishop.html

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад