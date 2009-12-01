Сделать интернет магазин

Необходимо доработать сайт на php написан на CI (CodeIgniter). Писать только грамотным, опытным программерам. Никакой предоплаты быть не может, оплата по факту или поэтапно. Плюс работа с движков Dle
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать программную часть интернет-магазина.
ТЗ во вложении, читайте внимательно нужно сделать ВСЁ что написано.
Также нужен будет дизайн саита и наполнения, рассмотрю варианты работы под ключ.
ТЗ по дизаину высылаю отдельно
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