Пхп редирект

Нужно пхп скрпт c 2 редиректами : трафик пришедший с урлов указанных в file.txt а также со страниц этих доменов

в ( file.txt прописывается только домен без страниц напр http://site.com ) редиректится на указанный урл , весь остальной

трафик на другой урл.