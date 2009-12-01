Пхп редирект

$5
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок222 просмотра
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Нужно пхп скрпт c 2 редиректами : трафик пришедший с урлов указанных в file.txt а также со страниц этих доменов

в ( file.txt прописывается только домен без страниц напр http://site.com ) редиректится на указанный урл , весь остальной

трафик на другой урл.

14 лет назад
24lance
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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