Доработка самодельного форума

Есть самописный форум на PHP+MySQL. Выглядит вот так: http://tubes.radiostation.ru/arb/index.php

В нем нужно добавить пару новых фич:

1) возможность премодерации регистрирующихся пользователей

2) возможность создания скрытых тем (и, соответственно, возможно прописывания доступа к скрытым темам у каждого пользователя)

Программист, делавший форум, доступен для контакта. Но, к сожалению, чересчур загружен другими проектами, чтобы доделывать все самостоятельно. Поэтому нужен человек, который сможет подхватить работу и в дальнейшем заниматься форумом по мере необходимости.

Понятно, что говорить о стоимости и сроках, не видя исходники, бессмысленно. Поэтому отписывайтесь, если заинтересованы - пришлю дополнительную информацию.