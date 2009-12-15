Разработка для 2200freefonts.com

Для сайта http://www.ooo-kvantor.ru/. Описание CMS сайта: Движок сайта самописный с использованием шаблонизатора smarty. Необходимо: 1)В разделе новости http://www.ooo-kvantor.ru/menu_16.html - придобавлении новости в админке, отображаются только две новости, а остальные остаются скрытыми. Задача: Сделать возможным их отображение, а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать сайт 2200freefonts.com и добавить следующие возможности:
1.Ежедневное скачивание статей с http://www.adzines.com/Web-Design-Articles/158-0 и размещение их на главной странице сайта.
нужно именно скачивать статьи (скрипт будет работать через крон) и сохранять в базе данных
должен быть архив статей и возможность посмотреть все статьи за определенный год и месяц
нужна возможность админу убрать какие-либо статьи с сайта (но не из базы)
2.В базе есть два типа фонтов — те, которые можно скачать и те, которые можно купить у партнера. В странице вместо ссылки Download нужно будет встроить две кнопки, Download и More Info соответственно (кнопки будут предоставлены).
3.Основные страницы сайта типа http://www.2200freefonts.com/fontsA1.htm растянуты на 100%. Нужно уменьшить их среднюю часть (где вся информация) до 960px.
4.Справа меню категорий фонтов (под алфавитом) не подсвечивается onmouseover в IE. Это надо исправить.
Это тестовый проект. После выполнения задания возможно я буду давать вам еще работу периодически.
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