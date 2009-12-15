Разработка для 2200freefonts.com

$100
Веб-программированиеЗавершен3 заявки179 просмотров
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Требуется доработать сайт 2200freefonts.com и добавить следующие возможности:

1.Ежедневное скачивание статей с http://www.adzines.com/Web-Design-Articles/158-0 и размещение их на главной странице сайта.

нужно именно скачивать статьи (скрипт будет работать через крон) и сохранять в базе данных

должен быть архив статей и возможность посмотреть все статьи за определенный год и месяц

нужна возможность админу убрать какие-либо статьи с сайта (но не из базы)

2.В базе есть два типа фонтов — те, которые можно скачать и те, которые можно купить у партнера. В странице вместо ссылки Download нужно будет встроить две кнопки, Download и More Info соответственно (кнопки будут предоставлены).

3.Основные страницы сайта типа http://www.2200freefonts.com/fontsA1.htm растянуты на 100%. Нужно уменьшить их среднюю часть (где вся информация) до 960px.

4.Справа меню категорий фонтов (под алфавитом) не подсвечивается onmouseover в IE. Это надо исправить.

Это тестовый проект. После выполнения задания возможно я буду давать вам еще работу периодически.

14 лет назад
codestrong
43 годаСША
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
KrasniyRus
Руслан 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Руслан - это верх профессионализма и качественного исполнения. Он сделал все лучше чем я ожидал. Все это сопровождалось регулярными отчетами, так что я все время был в курсе дел. Было очень приятно поработать с Русланом.
От сотрудничества с Антоном только положительные впечатления. Буду рад поработать снова.
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