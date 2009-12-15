Разработка для 2200freefonts.com

Требуется доработать сайт 2200freefonts.com и добавить следующие возможности:

1.Ежедневное скачивание статей с http://www.adzines.com/Web-Design-Articles/158-0 и размещение их на главной странице сайта.

нужно именно скачивать статьи (скрипт будет работать через крон) и сохранять в базе данных

должен быть архив статей и возможность посмотреть все статьи за определенный год и месяц

нужна возможность админу убрать какие-либо статьи с сайта (но не из базы)

2.В базе есть два типа фонтов — те, которые можно скачать и те, которые можно купить у партнера. В странице вместо ссылки Download нужно будет встроить две кнопки, Download и More Info соответственно (кнопки будут предоставлены).

3.Основные страницы сайта типа http://www.2200freefonts.com/fontsA1.htm растянуты на 100%. Нужно уменьшить их среднюю часть (где вся информация) до 960px.

4.Справа меню категорий фонтов (под алфавитом) не подсвечивается onmouseover в IE. Это надо исправить.

Это тестовый проект. После выполнения задания возможно я буду давать вам еще работу периодически.