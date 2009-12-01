Поправить шаблон в joomla 1.5.15

Веб-программированиеЗавершен5 заявок160 просмотров
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Суть в следующем: Установил шаблончик, не отображается бэкграунд на шапочке менюшки. Не работает разрыв страниц, тоже поправить надо. И в основном информационном поле, вверху, надо убрать пустое поле.

Пожалуйста укаывайте сроки и стоимость.

Joomla
14 лет назад
Serg_86
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
sitemaster-war
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$12
1 день
Сработал на отлично. Все свои действия подробно разьяснил и проконсультировал еще по нескольким вопросам. Рекомендую.
Очень приятно было работать, очень аккуратный и обязательный...
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