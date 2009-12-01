Поправить шаблон в joomla 1.5.15

Требуется написать CMS или "генератор сайтов" чтобы на выходе был html сайт (без использования баз). Конфигурация сайта (меню, теги, разделы, тексты, шаблон и т.д.) - задаётся из CMS. + внедрить стандартные коды для ...
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Суть в следующем: Установил шаблончик, не отображается бэкграунд на шапочке менюшки. Не работает разрыв страниц, тоже поправить надо. И в основном информационном поле, вверху, надо убрать пустое поле.
Пожалуйста укаывайте сроки и стоимость.
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