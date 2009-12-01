Есть сверстаные 2 странички (в атаче). Нужно создать сайт со следующим функционалом: на клиентской части -возможность поиска по номеру запчасти есть такая в базе или нет. -возможность добавить себе ее в корзину - возожность просмотреть ответ (статус) по ...