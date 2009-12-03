Граббер сайта

Веб-программированиеЗавершен2 заявки224 просмотра
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Нужен парсер данных с сайта: (адрес сайта дам в личку)

Граббинг из категорий в одну общую категорию на моем сайте.

Скрипт надо встроить в админку моего сайта на ДЛЕ.

Пишите сроки и цену.

Без предоплаты.

14 лет назад
RUSSIA
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ex-serv
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$50
1 день
Данный исполнитель как всегда блестяще и быстро справился с поставленной задачей . Ранее было несколько заданий и все они были выполнены так же быстро и безукоризненно, Само собой буду и дальше пользоваться услугами данного фрилансера. Рекомендую.
Отличный заказчик! Всегда знает чего хочет, четко ставит задачи, оплату работы проводит без задержек. Всем рекомендую! ЗЫ: Жаль нет балла еще выше, а то бы поставил ;)
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