ex-serv

Александр Крикун ex-serv

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

RUSSIA
49 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Граббер сайта
Данный исполнитель как всегда блестяще и быстро справился с поставленной задачей . Ранее было несколько заданий и все они были выполнены так же быстро и безукоризненно, Само собой буду и дальше пользоваться услугами данного фрилансера. Рекомендую.
Отличный заказчик! Всегда знает чего хочет, четко ставит задачи, оплату работы проводит без задержек. Всем рекомендую! ЗЫ: Жаль нет балла еще выше, а то бы поставил ;)
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EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Сделать форму отправки почты и прикрутить к DLE
CSSDLEHTML
Отличная быстра работа. Всё пофиксил и сделал работу как надо, без лишних вопросов. одним словом: молодец!! буду дальше сотрудничать с Сашей. Рекомендую.
Хороший заказчик, рассчитался, как и договаривались. Приятно было работать!
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gomer66
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$85
10 баллов
16 лет назад
Парсер каталога компаний
Работа выполнена хорошо, человек все время был доступен для общения.
Отличный заказчик, готов сотрудничать в дальнейшем!
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MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Граббер объявлений с доски
SQL
Отличный работник. Выполнил свою работу грамотно и в срок, а кроме того недорого. Недочетов обнаружено не было. Спасибо!
Все ок.
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