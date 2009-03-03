Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
15 лет назад
Данный исполнитель как всегда блестяще и быстро справился с поставленной задачей . Ранее было несколько заданий и все они были выполнены так же быстро и безукоризненно, Само собой буду и дальше пользоваться услугами данного фрилансера. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всегда знает чего хочет, четко ставит задачи, оплату работы проводит без задержек. Всем рекомендую! ЗЫ: Жаль нет балла еще выше, а то бы поставил ;)
$10
10 баллов
16 лет назад
CSSDLEHTML
Отличная быстра работа. Всё пофиксил и сделал работу как надо, без лишних вопросов. одним словом: молодец!! буду дальше сотрудничать с Сашей. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рассчитался, как и договаривались. Приятно было работать!
$85
10 баллов
16 лет назад
Работа выполнена хорошо, человек все время был доступен для общения.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, готов сотрудничать в дальнейшем!
$10
10 баллов
16 лет назад
SQL
Отличный работник. Выполнил свою работу грамотно и в срок, а кроме того недорого. Недочетов обнаружено не было. Спасибо!
Ответный отзыв
Все ок.