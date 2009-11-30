Доработать сайт, написать почтовую форму

Задача: доработать сайт/исправить ошибку.

Проблема: некорректное отображение в опере.

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Прислать/написать скрипт для формы обратной связи (который будет работать во всех (в большинстве) браузеров. С описанием что куда вставлять чтобы заработало, для такого "недалекого" как я.

Оплата: shopcms_v3.0_VIP, или деньгами (скромными).