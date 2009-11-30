Программирование на ASP

Краткое описание задачи. Есть сайт cmegroup.com, на котором ежедневно публикуется ряд статистической информации по стоимости фьючерсов для разных видов продуктов. Пример данных - http://www.cmegroup.com/trading/commodities/grain-and-oilseed/corn_quotes_settlements_futures.html. Сейчас граббинг происходит вызовом команды wget c урлом страницы с данными ...
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Разработка только на ASP.NET
Нужно разработать блоки:
- «Новости»
- «F.A.Q»
с пенелью добавления/редактирования/удаления
и еще 5 статических разделов сайта.
Код нужно будет встроить в уже существующий сайт.
Подробное ТЗ по запросу.
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