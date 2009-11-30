Скрипт подсчета статистики и сохранения ее в mysql

$10
Веб-программированиеЗавершен6 заявок172 просмотра
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Необходимо написать php скрипт который подсчитает статистику по каждому пользователю(с сортировкой по месяцам) и сохранитьт ее в таблицу mysql.

MySQL
14 лет назад
Taimir
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
kaktus312
Андрей 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$10
1 день
С Андреем сотрудничаю уже не в первый раз, могу сказать только что он хороший программист и знает свое дело, с поставленной задачей справляется отлично. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Продолжая сотрудничество, ещё раз отмечу грамотное ТЗ, своевременную оплату работы и приятное общение с Заказчиком. Большое спасибо!
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