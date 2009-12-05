Сделать сайт на Joomlа, тематика игра lineage 2

Нужен сайт в стиле lineage 2 обязательно на joomla другие CMS не предлагать.

На сайте планируется установить форум, форму обратной связи и фото галерею.

Мне нужно знать сколько это будет стоимть, и в какие сроки делается.

Заявки оставлять здесь в личку не писать.