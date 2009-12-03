Исправление багов на Joomla

Веб-программированиеЗавершен4 заявки196 просмотров
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Сайт www.jetisusud.kz

1. Требуется исправить баг в компоненте jSupport. Баг заключается в том, что русский язык компонент вообще не воспринимает и не видит. Когда система отправляет e-mail письмо на русском приходит в виде каракуль.

Дополнительно нужно, чтобы компонент менял язык отображения, при смене языка сайта.

2. Протестировать функцию "Задать вопрос". После того как письмо якобы отправляется, на рабочий ящик оно не приходит.

3. Посмотреть отоброжение сайта в IE8, есть проблемы.

Joomla
14 лет назад
rubikjan
Анвар 
36 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
NARKOZ-2008
Нихад 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$20
1 день
Нихад отличный специалист и показал себя с хорошей профессиональной стороны. Хорошо консультирует, качественно выполняет задания и довольно таки оперативно. Рекомендую к сотруднечеству!
Хороший заказчик, было приятно работать, надеюсь на сотрудничество и в дальнейшем
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