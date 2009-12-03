Исправление багов на Joomla

Сайт www.jetisusud.kz

1. Требуется исправить баг в компоненте jSupport. Баг заключается в том, что русский язык компонент вообще не воспринимает и не видит. Когда система отправляет e-mail письмо на русском приходит в виде каракуль.

Дополнительно нужно, чтобы компонент менял язык отображения, при смене языка сайта.

2. Протестировать функцию "Задать вопрос". После того как письмо якобы отправляется, на рабочий ящик оно не приходит.

3. Посмотреть отоброжение сайта в IE8, есть проблемы.