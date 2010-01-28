NARKOZ-2008

К сожалению работа не выполнена, фактически работа была начата 29.01.10, заявка подтверждена мной 15.02.10, Нихад 6 го числа говорил, что осталось наполнение и т.д., однако результатов работы нету до сих пор, писал смс на телефон, ответа не последовало, писал в скайп и сюда на сайт. Очень жаль. Потерял очень много времени. Человек просто пропал и всё.