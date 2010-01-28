NARKOZ-2008

Нихад NARKOZ-2008

 
32 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Веб разработка

Web & mobile developer.

Отзывы заказчиков
vovv
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
0 баллов
12 лет назад
Доработка Pligg
Не справился ... И без уточнений
vgsav
Вадим 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
0 баллов
14 лет назад
Перевести сайт с версии Joomla1.0.11 на 1.5.14ru
За месяц не сделано ничего. Исполнителю предоставлены доступ и пароли в полном объеме.
sboarder
Василий 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$80
0 баллов
14 лет назад
Перенос сайта с Ucoz на Drupal
К сожалению работа не выполнена, фактически работа была начата 29.01.10, заявка подтверждена мной 15.02.10, Нихад 6 го числа говорил, что осталось наполнение и т.д., однако результатов работы нету до сих пор, писал смс на телефон, ответа не последовало, писал в скайп и сюда на сайт. Очень жаль. Потерял очень много времени. Человек просто пропал и всё.
PSB-Gals
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$12
0 баллов
14 лет назад
Исправить ошибки и запустить интернет-магазин
Не только не сделал работу, а ещё и усугубил положение...
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$5
10 баллов
14 лет назад
Задание для спеца по DLE
Отличный специалист ! Быстро и Оперативно решил поставленную задачу !!!
Мгновенная оплата и отличные условия для работы. Было приятно работать.
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