NARKOZ-2008

Нихад NARKOZ-2008NARKOZ-2008
32 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Отзывы заказчиков
$20
0 баллов
12 лет назад
Не справился ... И без уточнений
$30
0 баллов
14 лет назад
За месяц не сделано ничего. Исполнителю предоставлены доступ и пароли в полном объеме.
$80
0 баллов
14 лет назад
К сожалению работа не выполнена, фактически работа была начата 29.01.10, заявка подтверждена мной 15.02.10, Нихад 6 го числа говорил, что осталось наполнение и т.д., однако результатов работы нету до сих пор, писал смс на телефон, ответа не последовало, писал в скайп и сюда на сайт. Очень жаль. Потерял очень много времени. Человек просто пропал и всё.
$12
0 баллов
14 лет назад
Не только не сделал работу, а ещё и усугубил положение...
$5
10 баллов
14 лет назад
Отличный специалист ! Быстро и Оперативно решил поставленную задачу !!!
Ответный отзыв
Мгновенная оплата и отличные условия для работы. Было приятно работать.