PHP скрипт

Мне нужен ПХП скрипт. Вот пример из хост обзора :

Оценки:

техподдержка

уровень комфорта

устойчивость работы

Достоинства:

Недостатки:

Автор отзыва:

Сайт:

Время эксплуатации:

Комментарий

провайдера :

надо только написать другие слова.Это все должны быть также как при добавлении хостинг провайдера в хост обзор а мне нужны добавлять КМС движки. оставте свои контакты и примерную стоимость.