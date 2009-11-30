Вебинтерфейс для Windows программ

Есть сервер под Windows на нём установлено несколько программ, требуется реализовать вожможность управления определёнными Windows программами через сайт,

тоесть на сайте продублировать интерфейс программы (кнопки и тд.) и передевать программе клики и нажатия клавиш пользователя.

интерфейс желательно придумать максимально универсальный чтоб можно было управлять любой указанов в настройках программой, причём иметь возможность пользователю дублировать не весь интерфейс программы а только выбраные елементы (например не стоит показывать диалоги и пункты меню по изменению настроек программ)

Интересует возможно-ли такое реализовать в принципе и если возможно то какова стоимость вопроса?