На базе InstantCMS сделать сайт.

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перекроить InstantCMS под наши нужды. Просьба обращаться только опытным людям знающим php. Оплата 2300 WMR.

14 лет назад
Poddubskiy
Алексей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов