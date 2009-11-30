Доработка торговой системы (Java, Spring)

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок397 просмотров
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Доброго времени суток всем.

Наша компания работает над системой по продаже автозапчастей на территории РФ через интернет.

Разработка ведется на Java с применением следующих технологий: Spring, Spring MVC, Hibernate и др.

В настоящий момент есть несколько модулей, к разработке которых нам было бы интересно привлечь сторонних специалистов, а именно:

1. Доработка поиска деталей в системе и модуля администрирования данных

2. Разработка отчетной системы (отчеты для анализа стоимости деталей)

3. Разработка системы по приему заявок и автоматических обновлений

4. И др.

Задачи требуется решить довольно быстро, поэтому с нетерпением ждем Ваших предложений.

Подробности задач и спецификации системы в личке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

В настоящий момент обсуждается задача:

3. Разработка системы по приему заявок и автоматических обновлений

Для нее представлены описание и макеты. Модуль разрабатывается для уже готовой системы с реализованным механизмом поиска. Требуется разработать систему по созданию и управлению заявками через веб-интерфейс, а также систему отправки на почту пользователя автоматических уведомлений при появлении в системе новых лотов, удовлетворяющих заявкам.

14 лет назад
demwis
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
IhorPS
42 годаЧехия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$550
23 дня
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