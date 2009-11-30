Настроить смс голосование (DLE+СМС-Биллинг)

Здравствуйте!

Есть сайт голосования, на CMS: DataLife Engine , к нему был написан модуль фотоконкурса с смс голосованием.

Им пользовались год назад(настраивал автор модуля) т.е. всё работало, смс принимались, всё четко. Настраивали уже несколько раз.

В данный момент к сожалению нет возможности связаться с автором модуля.

Поэтому нужен человек, кто сможет это настроить.

А именно привязать "СМС-Биллинг" к модулю "СМС голосование для DLE"