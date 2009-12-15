Недочеты на joomla

Просто великолепный человек! Одни положительные эмоции от сотрудничества. Оплата поступила мгновенно по завершению всех работ. Хочу отметить деловой подход в постановке задачи. Приятно работать с человеком, который хорошо понимает то, что хочет получить от фрилансера. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Вами! С уважением, Владислав.