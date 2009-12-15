Недочеты на joomla

Веб-программированиеЗавершен6 заявок181 просмотр
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Есть сайт на Joomla 1.5. http://studentpro.ru/ Работает с ошибками (при отправлении формы структура сайта сбивается). Необходимо исправить + сделать страничку с отзывами пролистывающимся списком + еще несколько мелочей. Просьба на проект отвечать только профессионалам.

Joomla
14 лет назад
GalinaF187
Галина 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
rui
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад
14 лет назад
$70
4 дня
Очень понравилось работать с Владиславом. Грамотный и ответственный специалист своего дела, приятен в общении. Очень помог с сайтом. Всем советую!
Просто великолепный человек! Одни положительные эмоции от сотрудничества. Оплата поступила мгновенно по завершению всех работ. Хочу отметить деловой подход в постановке задачи. Приятно работать с человеком, который хорошо понимает то, что хочет получить от фрилансера. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Вами! С уважением, Владислав.