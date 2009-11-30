Модуль ресайза фото в SWF мульти-аплоадере

Есть файловый аплоадер на FLASH, который располагается на веб странице и служит для мультизагрузки фотограффий на сайт.

Нужно доделать аплоадер таким образом, что бы он перед отправкой фотограффий на сервер уменьшал их до нужного размера с сохранением пропорций.

Данный функционал должен работать под Flash Player 9 !!!!!