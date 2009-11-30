Модуль ресайза фото в SWF мульти-аплоадере

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок184 просмотра
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Есть файловый аплоадер на FLASH, который располагается на веб странице и служит для мультизагрузки фотограффий на сайт.

Нужно доделать аплоадер таким образом, что бы он перед отправкой фотограффий на сервер уменьшал их до нужного размера с сохранением пропорций.

Данный функционал должен работать под Flash Player 9 !!!!!

14 лет назад
DaisyDoll
Deby 
58 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов