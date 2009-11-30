Модуль ресайза фото в SWF мульти-аплоадере

Добрый день, коллеги! Параметры задачи немного изменились. Требуется разработать функционал один в один как на www.mesir.ru (каталог, система поиска, возможность заливки, редактирования информации о новых объектах). Дизайн и верстка — наша. Прошу писать свои вопросы, предложения и сроки. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть файловый аплоадер на FLASH, который располагается на веб странице и служит для мультизагрузки фотограффий на сайт.
Нужно доделать аплоадер таким образом, что бы он перед отправкой фотограффий на сервер уменьшал их до нужного размера с сохранением пропорций.
Данный функционал должен работать под Flash Player 9 !!!!!
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