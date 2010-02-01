Требуется новогодняя флеш-открытка для сайта

Нужен сборщик email в виде программы или скрипта,для грабинга с мейл агента.(не для спама!) приложение должно формировать файлы по 1000 адресов и описаний в csv формате: в csv должно содержатья: 1. email 2. имя 3. Фамилия предпочтение отдается исполнителю с ...
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С исполнителем определились. Всем спасибо!
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