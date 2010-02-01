Требуется новогодняя флеш-открытка для сайта

Веб-программированиеЗавершен10 заявок254 просмотра
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С исполнителем определились. Всем спасибо!

14 лет назад
romanov2806
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Alwaysonly
Сергей 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$200
5 дней
Работа выполнена отлично! Все довольны. Рекомендую!
Отличный заказчик, продолжаем сотрудничество над новыми проектами, рекамендую.