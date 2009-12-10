Нужна консультация по imageMagick

$5
Веб-программированиеЗавершен1 заявка107 просмотров
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Нужна консультация по imageMagick. Интересует превью с использованием -gravity. И про поворот изображения интересно узнать.

14 лет назад
scott2to
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
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Владимир 
44 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Долго мучился с одними и теми же глюками на своем сайте. Вдумчиво штудировал мануалы и руководства. В итоге плюнул и решил обратиться к специалисту. Владимир очень помог в решении проблемы. Рекомендую.
Точно поставлена задача. Был рад помочь!
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