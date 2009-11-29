Php + mysql

$300
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок332 просмотра
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Добрый день!

Вкратце.

Необходимо разработать серверную часть проекта. Основные задачи:

1. Получить и обработать запрос от внешнего сервера. Под внешним сервером понимается приложение Вконтакте.

2. Обработать запрос, провести по нему поиск по 3-4 таблицам БД MySql.

3. Передать на внешний сервер результаты поиска в БД – 5-15 текстовых значений, 0-10 фотографий.

Результат работы – исходные тексты с комментами.

Бюджет указан условный – уточнение в процессе взаимодействия с исполнителем.

Исполнитель из СПБ. Первоначальное общение по мылу, далее при личной встрече.

PHPMySQL
14 лет назад
dizzel
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад