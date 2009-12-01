Нужна помощь по CSS

Необходимо: 1. Сделать поле Дети, вписанные в ваш паспорт и путешествующие с вами: формы "Визы в Россию" по аналогии с: http://www.visatorussia.org/ru/russianvisa.nsf/tourist_visa_support.html для всех 4-х языковых версий 2. Сделать перевод функциональных кнопок во всех 4-х формах ...
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На сайте есть три колонки, необходимо чтобы они были зафиксированы на своем месте. При изменении размера браузера они разъезжаются! оплата сразу
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