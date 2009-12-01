Нужна помощь по CSS

Веб-программированиеЗавершен14 заявок245 просмотров
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CSS
14 лет назад
Jinat
Павел 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
timaxphp
Артем 
34 годаЭстония
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$15
1 день
Супер профессионал своего дела. Умеет грамотно и четко изложить проделанную работу! Практично и очень вежливо предложил внести улучшения в существующий проект!!! Вообщим ПРОФЕССИОНАЛ своего дела! Настоятельно рекомендую!
Очень позитивный и приятный в общении, знает что хочет получить в результате.. С оплатой ни каких проблем.. Таких бы по больше..)) буду рад дальнейшему сотрудничеству..