Нужна помощь по CSS

Здравствуйте! Нужно настроить плагин на WP что бы все работало, так же как и на оригинальном сайте. Вот сам сайт 18.vosxod.z8.ru А вот оригинал gorillathemes точка com слеш smooth. Оплата только после того как будет проверена работа. Пишите сроки ...