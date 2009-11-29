Поправить htaccess и пхп редирект

$5
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок244 просмотра
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Нужно внести легкое изменение в htaccess и сделать на пхп редирект для указанных урлов.

14 лет назад
24lance
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад