Переделать модуль каталог товаров (DLE)

Нужна готовая доска объявлении как на сайте 999.md. Я сам попробовал сделать на joomla. После попыток внедрить ADS Manager и другие бесплатные доски - понял, что лучше ADS Factory мне не найти. Купил ADS Factory... ...
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Огромная прозьба не обращатся тем кто не сумеет зделать ети 3 пункта, если есть какието дополнительные вопросы по ТЗ..пишите.
1 - Зделать возможность наносить водяные знаки на картинки в каталоге товаров.(в админ панеле ето не включаэться нужно дописать даную функцию или перенести з самого движка на картики каталога товаров)
2 - Вывод подкатегорий в центр страницы так как и на сайте www*platan*ua в каталоге товаров (сейчас подкатегории выводятся в основном списке з всеми категориями их нужно оттуда убрать и вставить в центр страницы)
3 - Возможность добавлять товары еще одного типа (где множество картинок и под каждой с них есть какоето описания) пример второго типа http://www*platan*ua/rus/catalogue.php?catalog_id=38079#mid (1 товар на етой странице, следующие за ним идут по стандартному типу который у меня уже есть)
версия движка DLE 8.2
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