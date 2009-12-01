Переделать модуль каталог товаров (DLE)

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки194 просмотра
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Огромная прозьба не обращатся тем кто не сумеет зделать ети 3 пункта, если есть какието дополнительные вопросы по ТЗ..пишите.

1 - Зделать возможность наносить водяные знаки на картинки в каталоге товаров.(в админ панеле ето не включаэться нужно дописать даную функцию или перенести з самого движка на картики каталога товаров)

2 - Вывод подкатегорий в центр страницы так как и на сайте www*platan*ua в каталоге товаров (сейчас подкатегории выводятся в основном списке з всеми категориями их нужно оттуда убрать и вставить в центр страницы)

3 - Возможность добавлять товары еще одного типа (где множество картинок и под каждой с них есть какоето описания) пример второго типа http://www*platan*ua/rus/catalogue.php?catalog_id=38079#mid (1 товар на етой странице, следующие за ним идут по стандартному типу который у меня уже есть)

версия движка DLE 8.2

14 лет назад
paradocs134
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
disabler
Дмитрий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
Оромное спасибо Дмитрию!!! Работа была зделана на высшем уровне, в сроки вклался и зделал все даже быстрее, не пришлось долго обяснять все ловит на лету, одно удовольствия работать з етим человеком. Рекомендую и сам буду обращатся если придется!
Хороший заказчик, с заданием все четко и ясно, вопросы решаются моментально и вообще никаких проблем :)
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