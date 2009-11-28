Установить на сайт несколько сриптов

Имееться сайт на html, нужно на дизайн установить и настроить скрипты:

например фотогалерея! на сайте кнопка "обзор" поле для описания! После успешной загрузки изображение попадает в фотогалерею! в фотогалереи для каждого авторизованого (про авторизацию на сайте читаем ниже) имелось отдача 1 голоса!

авторизация очень простая - вместо логина и пароля номер icq! воод почты (потверждение не обязательно) главное чтобы имелась проверка существования почты! если имееться, регистрация на сайте завершаеться!!!

ну и небольшое количество мелких скриптов!

предоплата иееться!

связь icq 924-927

тел 8-925-879-71-79

сегодня готов принять ваши предложения с 20-00 по Москове!

Михаил