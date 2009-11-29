Прикрутить JS яндекс карт к сайту

Нужно оптимизировать работу сайта www.cinema-soft.ru. (сайт написан на Joomla) Сайт ещё не заполнен, но мне не нравиться как он загружаеться, соот-но оптимизировать требуеться под: IE8 , Оперу, Mozilla Firefox. Жду от вас СРОКИ И ЦЕНЫ!