Прикрутить JS яндекс карт к сайту

Веб-программированиеЗавершен8 заявок207 просмотров
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Задача заменить гугл карты на яндекс карты,

Карты гугля дано стоят, но к большому сожалению там нет города Чебоксары, возникла потребность показывать иестоположение объектов, http://tvoyadres.ru/viewlisting.php?id=271

javascript:windowOpen('http://tvoyadres.ru/map.php?address=Cheboksaryi%2CLebedeva%2C9', 640, 480)

также необходимо учесть, чтоб работал весь интерфейс как здесь:

http://maps.yandex.ru/

14 лет назад
tvoy
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
diver-vlad
Владислав 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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