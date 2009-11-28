Скрипт отзывов.

Требуется создать движок для сайта, который является архивом документации (очень много статей). К проекту прилагаю ТЗ. Движок нужно писать с нуля, а не реализовать функциональность на готовом. Функционал небольшой, много вещей (подсветка синтаксиса, поиск по сайту, ...