Требуется помощь по Joomla 1.5.11+ VirtueMart 1.1.

Веб-программированиеЗавершен3 заявки158 просмотров
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Нужно помочь с некоторыми моментами в Joomla 1.5.11+ VirtueMart 1.1.3

JoomlaVirtuemart
14 лет назад
ctakan
Илья 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
-Larks-
Леонид 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-2)
14 лет назад
$2
1 день
Всё настроил быстро и качественно! Советую!